Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Лазуткін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура", розповів в ранковому етері Еспресо.

"Усе залежить від наявності відповідних сил і засобів, наскільки відомо, резерв у них (російських окупантів, - ред.) ще є. У живій силі вони мають можливість поповнюватися, з технікою - гірше, бо фактично техніка, яка наближається навіть до лінії бойового зіткнення знищується, там БМП, як таке таксі підвозить їхню піхоту. Часто буває так, що це таксі в один кінець, не повертається ,тому що спалюється нами й піхота висаджуються, намагається потрошку пробиватися", - пояснює військовий.

За його словами, лінія зіткнення час від часу рухається на 100 метрів, проте це вважається несуттєвими змінами.

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"Але до цього треба ставитися уважно і розуміти, що надалі вони не полишать спроб полишити Авдіївку та перерізати цю логістику. Їм через Степове, через Бердичі не вдалося це зробити, не вдалося зайти на Авдіївський хімічний завод, бо їх там відбили, понищили", - сказав начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура".

Лазуткін наголосив, що втрати ворога у живій силі переважають у 10 разів, аніж у нашої армії, а за технікою ці дані ще більші: "Вони шукають якісь можливості, шукають ходи й ми бачимо й на сході Авдіївки намагаються прорватися, і з півночі охопити більшою клешнею. Поки що не можна сказати, що це все ефективно, бо з 10 жовтня фактично тримається Авдіївка, оборона триває і залишається доволі ефективною принаймні, якщо зіставити втрати".