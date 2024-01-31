Лінія бойового зіткнення майже не рухається: 47-ма бригада "Магура" про ситуацію в Авдіївці

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наша бригада веде бої на північному фланзі Авдіївки, поблизу селищ Степове й Бердичі. Чинимо опір окупантам, стримуючи їхню навалу. Противник не припиняє ракетні атаки та пуски КАБ. Доволі щільно працює ворожа артилерія, інтенсивність вогню не знижується. Броньована техніка окупантів підтримує атаки, і піхота намагається пробитися й намацати слабкі місця в нашій обороні. Але поки що ворогу це не вдається, і сподіваюсь, що не вдасться", - наголосив Лазуткін.

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура", лінія бойового зіткнення в районі Авдіївки майже не рухається.

"Росіяни зазнають величезних втрат, і така тенденція зберігається протягом кількох місяців. Можна говорити, що оборона Авдіївки є ефективною. Тому, що ворог втрачає багато одиниць техніки й живої сили", - зауважив Лазуткін.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів.

Через відсутність належної допомоги від наших партнерів ЗСУ вже кілька місяців економлять боєприпаси, а росіяни отримали вогневу перевагу, яку намагаються реалізувати по всій лінії фронту.







