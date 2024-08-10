Надсучасних літаків від партнерів недостатньо, потрібно модернізувати МіГ-29, - авіатор Хазан

Про це розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан в етері телеканалу "Еспресо".

"Надсучасними літаками, які нам дають партнери, ми перекритися на 100% не можемо, але при цьому ми вже два роки не використовуємо свої можливості. Це власна зброя, яка в нас на сьогодні є. У нас є певна кількість літаків типу МіГ-29, які ми мали б модернізувати. Є вказівка президента щодо модернізації літаків МіГ-29 до досить серйозних рівнів Block 70/72, який був би вищим за рівень літаків F-16, що нам надали. Але Міністерство оборони гальмує процес, коли ми вже на фінішній прямій", - сказав він.

Модернізація української зброї, зокрема МіГ-29, дала б Україні можливість використовувати свої власні літаки та завдавати ударів за рішенням військового командування, зауважив Хазан.

"До цього часу ми молимося на літаки, які нам передають партнери. Вони дали певну кількість літаків, що можна вважати поповненням втрат, яких ми зазнали з 2022 року. Але ми могли б розширити свої можливості та мати велику кількість модернізованих літаків. За два роки можна було вже виконати цю програму. Тоді б літаки, які нам надають партнери, були б "вишенькою на торті", що дозволяло б робити ще більше. Але, на жаль, певні особи ймовірно не почули вказівки президента чи когось іншого. Можливо, їм варто нагадати про це", - додав він.