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"Нагадувало дієту в Освенцимі": звільнені з полону РФ українці розповіли ПАРЄ про російські тортури

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
11:45
Війна з Росією ПАРЄ

На полях осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі розповідали про тортури українських цивільних та військових, які опинилися в полоні РФ

Зміст

Про це передає Укрінформ.

На захід запросили колишніх ув'язнених, які поділилися своїми свідченнями про тортури РФ. Серед них, зокрема, український захисник Микита Шастун, який вижив після теракту росіян в Оленівці та повернувся додому під час новорічного обміну.

"Після влучення ракети в наш барак я почав ламати ворота і покликав на допомогу. Охоронці натомість стріляли нам під ноги. Ми виносили полонених - без рук та без ніг - і до ранку вантажили їх на машини. Більшість померли на місці від втрати крові та відсутності допомоги. Крики болю моїх побратимів я ніколи не зможу забути", - розповів Микита.

За його словами, моральних та фізичних тортур зазнавали й надалі всі ті, хто вижив і був поміщений у карцер. Він розповів, що полонені не мали достатньо води та їжі, що "нагадувало дієту від нацистів в Освенцимі".

Нещодавно звільнений заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял також розповів, що у кримських в’язницях перебуває 21 цивільний журналіст. За його словами, на півострові працює СІЗО №2 спеціально для українців, де вони зазнають фізичних та моральних знущань.

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Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник зазначив, що на сьогодні лише 6 тис. військових визнані РФ як такі, що перебувають в їхньому полоні. Проте за даними української сторони, ще понад тисяча також в ув’язненні, однак росіяни цього не визнають.

За словами Слободяника, великою проблемою також є значна кількість непідтверджених цивільних у ворожому полоні. За даними України, їх понад 14 тисяч, а підтверджено - лише 1300.

"В ході обмінів нам вдалось звільнити усього 167 цивільних. Це говорить про серйозну проблему, про порушення росіянами усіх норм міжнародного права та конвенцій. Реалістичні механізми повернення відсутні, тож ми потребуємо допомоги міжнародних організацій", - підкреслив він.

Генпрокурор Андрій Костін, своєю чергою, зазначив, що судові міждержавні трибунали не мають юрисдикції розглядати справи, пов'язані з катуваннями, знущаннями та смертями українських в'язнів.

"Водночас ми активно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, який вже видав шість ордерів на арешт керівництва Росії. І МКС може зіграти вирішальну роль у цій справі, притягнувши до відповідальності головних винуватців, тих, хто проєктував катівні", - зазначив Костін.

  • 1 жовтня стало відомо, що російські окупанти на Покровському напрямку в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр розстріляли 16 українських військовополонених. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Україна розпочала розслідування. 

Теги:
Україна
Росія
ПАРЄ
військові
полонені
Військові новини
воєнні злочини Росії
Світ про Україну
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