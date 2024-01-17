"Наглядач за патріотизмом": окупанти впроваджують нові посади у школах на ТОТ
Російське міністерство освіти планує впровадити нові посади у школах РФ та на тимчасово окупованих територіях. Головною метою буде контроль за патріотичним вихованням дітей
Про це пише ЦНС.
Зазначається, що у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях й школах ТОТ запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за "патріотичним вихованням дітей".
"Особливу увагу в цьому процесі будуть приділяти ТОТ України, для яких збільшуватимуть видатки бюджету на "виховання патріотизму" у межах проєкту "Освіта", виділивши на 2024 рік 39,7 млрд рублів проти 6,47 млрд у 2023 році", - йдеться у повідомленні.
Таким чином Росія продовжує поширювати пропаганду серед населення тимчасово окупованих територій.
- Ворог на тимчасово окупованих територіях України шукає підлітків, які працюватимуть у російських пропагандистських "медіа".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.27Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе