"Наглядач за патріотизмом": окупанти впроваджують нові посади у школах на ТОТ

Про це пише ЦНС.

Зазначається, що у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях й школах ТОТ запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за "патріотичним вихованням дітей".

"Особливу увагу в цьому процесі будуть приділяти ТОТ України, для яких збільшуватимуть видатки бюджету на "виховання патріотизму" у межах проєкту "Освіта", виділивши на 2024 рік 39,7 млрд рублів проти 6,47 млрд у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Росія продовжує поширювати пропаганду серед населення тимчасово окупованих територій.