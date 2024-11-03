Нам терміново потрібно змінювати систему мобілізації та підготовки військовозобовʼязаних громадян, - капітан запасу ВМС ЗС України Риженко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Понад 160 тис. особового складу - це додаткові великі кошти. Я б такі коментарі й такі цифри не озвучував би. Набрати людей, для яких немає зброї, буде дуже складно. Втім, всі розуміють, що Сили оборони потребують поповнення. Я бачу це так. Нам потрібно терміново змінити систему мобілізації. Зокрема, змінити роботу ТЦК та ВЛК. Систему мобілізації потрібно змінювати й робити її подібною до тих, які є в скандинавських країнах або в Ізраїлі. Там все будується на діалозі між державою та громадянином. І під час війні саме час це змінювати", - пояснив Риженко.

За словами експерта, примусові мобілізаційні заходи є неефективними.

"На початку війни всі наші громадяни готові були брати до рук зброю і йти захищати країну від агресії. В нас є чудовий досвід. Зокрема, 23 лютого 2024 року в нас був оперативний резерв, який був залучений для відбиття агресії. Понад 200 тис. резервістів миттєво прибули до своїх військових частин. Це тоді врятувало ситуацію. Зараз систему мобілізації терміново потрібно змінювати. Для того, щоб робити конкретні кроки, потрібно ретельно вивчити ситуацію. Нам потрібно готувати оперативні резерви. У Фінляндії при 5 млн населення оперативний резерв складає 1,2 млн громадян. Збройні сили Фінляндії складають 33 тис. особового складу, а в разі початку війни вони можуть активувати свої резерви. Весь оперативний резерв там є підготовленим. Кожен громадянин має військову частину, форму і т.д. В нас же просто зробили облік. Гадаю, що зробити облік і закрити кордони трішки не те, ці кроки не дають тих результатів, на які очікують. Це примусові кроки, які нагадують радянщину. Якщо громадянин дійсно патріотичний і перебуває за кордоном, то він повернеться за потреби. І таких людей було багато. А мати тактику без стратегії є метушнею перед тим, як тебе знищать", - додав він.