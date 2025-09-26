Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Якщо нам не вдасться отримати постійну допомогу, ми раді навіть тому, і насправді треба бути вдячним за те, що от ці 3,5 роки нас підтримують. Ніхто ж не відміняв інтереси національні, внутрішні інтереси, блоків інтереси. І ми з вами не є частиною інтересів великих держав, ми не є частиною жодних із тих блоків, до яких могли б належати, якби ми з вами свого часу виявили більше настійливості й організованості в підготовці до ЄС і НАТО", - сказав він.

Пристайко зазначив, що ми можемо розраховувати тільки на те, що інтереси наші на цьому етапі співпадають з інтересами наших партнерів.

"До цього часу нам вдалося балансувати на тому, що європейці усвідомлювали, що захистити Україну - це важливий політичний перший бар'єр, через який ніколи не має переступити агресор. Якщо він переступить - уже військово, або політично, ідеологічно в головах людей не так важливо. Важливо, що його не поставили на місце. Як довго Європа буде вважати, що їхні кроки необхідні - певне затягування їхніх поясків для того, щоби передати частину ресурсу Україні або, скажімо, зберегти цей ресурс у випадку, якщо дійсно Росія збереться нападати, - це дуже тонка грань, яку нам, українцям, і нашим урядовцям, і нам усім, хто говорить із партнерами закордонними, треба чітко визначати", - наголосив ексміністр.

На його думку, що необхідним кроком буде відібрати заморожені кошти РФ, про які я вже говорив.

"Необхідним кроком буде демонструвати успіхи на полі бою, щоб наші партнери прив'язували себе або ставали частиною успіху, а не частиною поразки, щоб вони могли пояснити своєму виборцю, чому вся ця політика 3,5 роки була вдалою. Розраховувати, що нам вдасться сьогодні прихвалити Трампа і він нам щось там кине, - ні, це не довгограюча, не стратегічна політика. Нам треба розуміти, яким чином Україна стримує партнерів навколо нас самих, демонструючи, що ми, в принципі, вклали ж так багато і наші інвестиції, спільні наші, і людські, і ресурси фінансові, вони відігрують. Ми з вами могли відстояти свою незалежність за 3,5 роки, ми зможемо це робити і далі. Допоможіть нам, ви будете частиною успіху. Отакий має бути наш наратив", - підсумував дипломат.