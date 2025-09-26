Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
Треба робити кроки, щоб партнери прив'язували себе або ставали частиною успіху, щоб вони могли пояснити своєму виборцю, чому політика допомоги Україні 3,5 роки була вдалою
Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Якщо нам не вдасться отримати постійну допомогу, ми раді навіть тому, і насправді треба бути вдячним за те, що от ці 3,5 роки нас підтримують. Ніхто ж не відміняв інтереси національні, внутрішні інтереси, блоків інтереси. І ми з вами не є частиною інтересів великих держав, ми не є частиною жодних із тих блоків, до яких могли б належати, якби ми з вами свого часу виявили більше настійливості й організованості в підготовці до ЄС і НАТО", - сказав він.
Пристайко зазначив, що ми можемо розраховувати тільки на те, що інтереси наші на цьому етапі співпадають з інтересами наших партнерів.
"До цього часу нам вдалося балансувати на тому, що європейці усвідомлювали, що захистити Україну - це важливий політичний перший бар'єр, через який ніколи не має переступити агресор. Якщо він переступить - уже військово, або політично, ідеологічно в головах людей не так важливо. Важливо, що його не поставили на місце. Як довго Європа буде вважати, що їхні кроки необхідні - певне затягування їхніх поясків для того, щоби передати частину ресурсу Україні або, скажімо, зберегти цей ресурс у випадку, якщо дійсно Росія збереться нападати, - це дуже тонка грань, яку нам, українцям, і нашим урядовцям, і нам усім, хто говорить із партнерами закордонними, треба чітко визначати", - наголосив ексміністр.
На його думку, що необхідним кроком буде відібрати заморожені кошти РФ, про які я вже говорив.
"Необхідним кроком буде демонструвати успіхи на полі бою, щоб наші партнери прив'язували себе або ставали частиною успіху, а не частиною поразки, щоб вони могли пояснити своєму виборцю, чому вся ця політика 3,5 роки була вдалою. Розраховувати, що нам вдасться сьогодні прихвалити Трампа і він нам щось там кине, - ні, це не довгограюча, не стратегічна політика. Нам треба розуміти, яким чином Україна стримує партнерів навколо нас самих, демонструючи, що ми, в принципі, вклали ж так багато і наші інвестиції, спільні наші, і людські, і ресурси фінансові, вони відігрують. Ми з вами могли відстояти свою незалежність за 3,5 роки, ми зможемо це робити і далі. Допоможіть нам, ви будете частиною успіху. Отакий має бути наш наратив", - підсумував дипломат.
- Біла Церква
