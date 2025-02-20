Наразі евакуацію населення з Торецька здійснити неможливо, - військовий із позивним "Титан"
З Торецька в Донецькій області неможливо евакуювати цивільних, що відволікає українських військових від роботи
Про це заступник командира 21 окремого батальйону спецпризначення Окремої президентської бригади з артилерії, майор Михайло із позивним "Титан" розповів в етері Громадського радіо.
"Евакуацію з самого Торецька вже ніхто не проведе, адже туди важко заїхати нам, а вивезти цивільних людей тим більше", - констатував Титан.
Він додав, що цивільних у місті лишилося небагато, але вони дуже відволікають Сили оборони у роботі.
"Вони дуже відволікають насправді… Тим більше коли це ніч. Незрозуміло хто це і ти вагаєшся. Це дуже важко", - сказав військовий.
- 13 лютого повідомлялося, що у Торецькій та Часовоярській громадах Донецької області залишаються близько 400 цивільних, а росіяни не дають можливості завезти їм питну воду, а також гуманітарну й медичну допомогу.
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