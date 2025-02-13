У Торецькій та Часовоярській громадах Донеччини залишаються близько 400 людей, росіяни не дають завезти їм воду та гумдопомогу

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

"У Торецьку певний час вже тривають вуличні бої… До 150 людей перебувають у цій громаді. А в Часовоярській громаді залишаються 250 людей. Ворог не дає можливості нам завезти гуманітарну, медичну допомогу, питну воду", - розповів Філашкін.

За його словами, у людей в цих громадах є продукти тривалого зберігання, однак питну воду та іншу гумдопомогу влада просить українських військових за можливості завезти цим людям.

"Ми просимо наших захисників, щоб вони за можливості завозили людям питну воду та гуманітарну допомогу. За останній тиждень з міста Торецьк вивезли тільки одну людину", - зазначив Філашкін.