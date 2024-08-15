"Наразі змін не відчули": військовий 47-ї ОМБр про вплив Курської операції на Покровський напрямок фронту

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Оперативна ситуація насправді не дуже хороша, тривають важкі бої на різних ділянках, в різних населених пунктах, тобто ворог активно продовжує штурмові дії, переважно дії відбуваються за рахунок великої кількості піхоти. Відсотків 90-95 це піхотні штурми, і кількість піхоти дуже велика. Є і контактні бої, є і втрата певних позицій, ситуація насправді дуже складна, намагаємося зупиняти їх на підходах, застосовуючи і артилерію, і дрони, і вогонь БМП Bradley, але не завжди це вдається. І, враховуючи кількості, якими вони працюють, вони доходять до контактних боїв і постійних штурмів наших позицій", - розповів військовий.

Олександр зазначив, що Покровський напрямок має для росіян високий пріоритет, тож вважає, що звідти навряд чи забиратимуть військових.

"Ні, на жаль, на нашому напрямку ні. Я це пояснюю тим, що для ворога це стратегічно важливо, він не залишає досягнути мети саме міста Покровськ, і тому навряд чи вони саме з цього напрямку будуть перекидати сили. Ворог продовжує тиснути. Інтенсивність штурмів, інтенсивність наступу тут не зменшилась, ділянка їхня не звузилась, тобто вони продовжують тиснути тут в кількох напрямках і, відповідно, навряд чи звідси вони будуть щось забирати", - зазначив український захисник.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.