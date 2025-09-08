Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан
Ексклюзив

Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан

Євген Козярін
8 вересня, 2025 понедiлок
19:34
Війна з Росією Геннадій Хазан

Росіяни можуть виробляти майже 3 тис. "шахедів" щомісяця і збільшувати виробництво на 10-20%

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"По-перше, я хотів би і бажав би нам, українцям, не стати, називається, свідками "тисячі "шахедів". Тому що я вже декілька місяців говорю на телебаченні українському - нема і не було тисячі "шахедів" одномоментно в ударі по території України. Не було. От 810 БПЛА - це було, але серед них не понад половину тільки "шахедів". Нас лякають тисячами "шахедів" кожного дня, кожної ночі, що нібито будуть тисячі шахедів. Богу дякувати, їх нема", - зазначив Хазан.

Експерт нагадав заяву Буданова, що росіяни роблять від 70 до 90 "шахедів" щодоби, а це означає 2,700 у місяць.

"На скільки відсотків можуть збільшити виробництво? Від 10 до 20 місячно, максимум, якщо всі зірки для них зберуться. Це є перша річ, що ми маємо усвідомлювати. Відповідь тим людям, які будуть ставити питання: "А звідки все ж взялося 810 тих безпілотних систем?" А це сукупність тих БПЛА, які брали участь у нальоті по Україні, яких Росія отримала методом згромадження. Тобто вони почали збирати, накопичувати від двох до чотирьох-п'яти днів, вони, як зазвичай, той надлишок, який не використовують при польотах, вони накопичують для того, щоб за один раз його використати під час удару по Україні", - наголосив авіатор.

Він додав, що офіційні дані були, що 747 БПЛА було знищено. Відсоток збиття - 82%. При декількох ударах було понад 90%.

"Така цифра, що, в принципі, в країні НАТО, коефіцієнт ураження, який вважається на п'ятірку по п'ятибальній системі - це увага - не гірше, чим коефіцієнт ураження 0,81 або 81%. А якщо ми знищили 82% - це є величезні цифри, попри то, що це був наймасовіший наліт. Я розумію, що, на превеликий жаль, загинули люди, але Збройні сили України, Військово-повітряні сили, Сили протиповітряної оборони зробили все можливе і неможливе для того, щоби була відсіч тій атаці. Не можна, нема таких у світі систем, які забезпечують на 100% від ураження будь-який об'єкт", - підсумував Хазан.

  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
20:10
Оновлено
У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а "Іскандер", який цілив саме в урядовий квартал, - МВС
20:06
OPINION
Цінуйте спільнототворців
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці
19:48
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран
19:39
На Дніпровщині росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежу
19:02
Ексклюзив
Українська ППО ЗСУ
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну
18:57
Ілюстративне фото
У Непалі проходять мітинги через блокування соцмереж: по протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трампу потрібно чути схвалення Путіна, - політична психологиня Вострова
18:29
Петер Сіярто
Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
18:24
Аналітика
студенти медики
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
18:23
OPINION
Ультиматум Путіна - неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
18:20
Осінь, дощ
Є передумови для дощів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
18:18
Сергій Ребров
"Буде важка гра": Ребров поділився очікуваннями від матчу України проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
18:06
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі
18:05
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін
18:04
OPINION
Або прокинемося, або програємо
17:45
фейк
Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД
17:38
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення
17:07
СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників
17:07
Аналітика
3D-модель балістичної ракети
Як держава не змогла, а невідомий стартап взявся створити "довгу руку" для ракетних ударів України
17:02
Ексклюзив
Андрій Парубій
На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз
16:58
Огляд
Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо
16:50
Казино
PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
16:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: окупанти 31 раз атакували на Покровському напрямку
16:15
вибух, ракетна атака
У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ
16:10
Ексклюзив
Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова
16:00
OPINION
Російські поселенці в Україні: розв'язувати проблему слід починати вже зараз
15:52
Володимир Путін
Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань
15:49
Огляд
Був учасником кількох воєн з Росією, а його іменем назвали сквер у столиці: 50-літній ювілей міг би відзначати доброволець і Герой України Андрій Жованик
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
15:02
Ексклюзив
На фото: Олена Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням
15:00
Ексклюзив
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський медійник Пшедляцкі
14:28
Пресреліз
ВАКС
ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена
14:17
Ексклюзив
газ, ГТС
Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України
14:02
Ексклюзив
суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова
Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ
14:00
OPINION
В якій формулі немає України
13:55
Ексклюзив
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
13:23
Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
12:56
стрілянина в Єрусалимі
У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували
Більше новин
