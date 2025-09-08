Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан

Про це в ефірі Еспресо сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"По-перше, я хотів би і бажав би нам, українцям, не стати, називається, свідками "тисячі "шахедів". Тому що я вже декілька місяців говорю на телебаченні українському - нема і не було тисячі "шахедів" одномоментно в ударі по території України. Не було. От 810 БПЛА - це було, але серед них не понад половину тільки "шахедів". Нас лякають тисячами "шахедів" кожного дня, кожної ночі, що нібито будуть тисячі шахедів. Богу дякувати, їх нема", - зазначив Хазан.

Експерт нагадав заяву Буданова, що росіяни роблять від 70 до 90 "шахедів" щодоби, а це означає 2,700 у місяць.

"На скільки відсотків можуть збільшити виробництво? Від 10 до 20 місячно, максимум, якщо всі зірки для них зберуться. Це є перша річ, що ми маємо усвідомлювати. Відповідь тим людям, які будуть ставити питання: "А звідки все ж взялося 810 тих безпілотних систем?" А це сукупність тих БПЛА, які брали участь у нальоті по Україні, яких Росія отримала методом згромадження. Тобто вони почали збирати, накопичувати від двох до чотирьох-п'яти днів, вони, як зазвичай, той надлишок, який не використовують при польотах, вони накопичують для того, щоб за один раз його використати під час удару по Україні", - наголосив авіатор.

Він додав, що офіційні дані були, що 747 БПЛА було знищено. Відсоток збиття - 82%. При декількох ударах було понад 90%.

"Така цифра, що, в принципі, в країні НАТО, коефіцієнт ураження, який вважається на п'ятірку по п'ятибальній системі - це увага - не гірше, чим коефіцієнт ураження 0,81 або 81%. А якщо ми знищили 82% - це є величезні цифри, попри то, що це був наймасовіший наліт. Я розумію, що, на превеликий жаль, загинули люди, але Збройні сили України, Військово-повітряні сили, Сили протиповітряної оборони зробили все можливе і неможливе для того, щоби була відсіч тій атаці. Не можна, нема таких у світі систем, які забезпечують на 100% від ураження будь-який об'єкт", - підсумував Хазан.