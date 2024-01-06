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Війна з Росією: хроніка
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Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ

6 січня, 2024 субота
14:17
Війна з Росією Глен Грант

Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що, якщо буде змога вражати далекі цілі противника, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об’єкти, знешкодження яких безпосередньо вплине на хід війни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми перебуваємо у складній ситуації. Втім, думаю, що становище Путіна зараз ще складніше, тому що йому потрібен певний успіх перед виборами. І це одна з причин, чому вони здійснюють масовані атаки, бо намагаються досягти певного прориву. Скидається на те, що вони хочуть взяти Авдіївку, оскільки цього буде достатньо для Путіна, щоб заявити, що вони просунулися вперед. Але коли у вас недостатньо техніки та ракет, ви не можете атакувати вглиб Росії. А якби можна було завдавати ударів далекобійними ракетами, то треба поставити одне питання. Чи допоможе це передовій? І відповідь на цей момент, скоріше ні", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, це може породити ще більше проблем, зокрема більше налаштувати населення Росії на боротьбу з Україною, якщо почати вбивати людей всередині російської території. Це дуже проблематично перед виборами у РФ.

"Гадаю, що потрібно подивитися, як пройдуть вибори в Росії, щоб зрозуміти, який апетит у населення до продовження війни. Але якщо буде змога вражати далекі цілі, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об’єкти, знешкодження яких безпосередньо вплине на хід війни. Нас цікавить велика риба. Очевидно йдеться про найбільші об'єкти в Криму, про кораблі, на кшталт "Новочеркаська", про Кримський міст. Ось по чому треба завдавати удари, тому що відсікання Криму змінить всю геополітичну ситуацію для Росії. Атака на ще одне паливне сховище за лінією фронту в РФ, ймовірно, не матиме великого значення для передової. Тому ми повинні робити те, що насправді принесе великі реалістичні здобутки, які змінять хід війни, а не просто бити по чому попало", - пояснив Глен Грант.

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