"Натовські інструктори обіцяють евакуювати бандерівських офіцерів з України": добірка російських фейків за 10 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Ворожі TG-канали поширюють інформацію: "натовські інструктори обіцяють евакуювати бандерівських офіцерів з України після поразки в конфлікті… Подібні гарантії українські офіцери отримали від Польщі та країн ЄС".

Маніпуляція: Коментуючи візит до Куп'янська Головнокомандувача В. Залужного, очільника МО Р. Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ С. Шаптали, російські TG-канали написали: "Народна прикмета свідчить – якщо вище українське командування відвідує свої прифронтові позиції, скоро ці позиції здадуть".

Дезінформація: Російський TG-канал "Катехон" написав: "Україна не прагне миру… Позиція Києва та його союзників така, що компроміс не може бути знайдений навіть з найближчими Заходу країнами, такими як Саудівська Аравія, Індія та Туреччина".