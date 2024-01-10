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"Натовські інструктори обіцяють евакуювати бандерівських офіцерів з України": добірка російських фейків за 10 січня

10 січня, 2024 середа
23:28
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 10 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 січня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Ворожі TG-канали поширюють інформацію: "натовські інструктори обіцяють евакуювати бандерівських офіцерів з України після поразки в конфлікті… Подібні гарантії українські офіцери отримали від Польщі та країн ЄС".

Маніпуляція: Коментуючи візит до Куп'янська Головнокомандувача В. Залужного, очільника МО Р. Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ С. Шаптали, російські TG-канали написали: "Народна прикмета свідчить – якщо вище українське командування відвідує свої прифронтові позиції, скоро ці позиції здадуть".

Дезінформація: Російський TG-канал "Катехон" написав: "Україна не прагне миру… Позиція Києва та його союзників така, що компроміс не може бути знайдений навіть з найближчими Заходу країнами, такими як Саудівська Аравія, Індія та Туреччина".

  • Росіяни також поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу замість на державні землі та активи.
Суспільство
Україна
Росія
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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