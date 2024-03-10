"Навіть вони повстали": Кулеба вважає недоречним називати росіян рабами
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає недоречним називати російське суспільство рабами, бо навіть вони бунтували
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Elta, передає Delfi.
"Російське суспільство іноді називають суспільством рабів ‒ вони покірно слухають усе, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби повстали. Тому я вважаю, що називати росіян рабами недоречно", - заявив Кулеба.
За його словами, принаймні на сьогодні він не бачить ніякого фактора "Х", бо росіяни "проковтнули" смерть опозиціонера Олексія Навального.
"Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація на фронті та всередині Росії. Втім, для того, щоб Україна змінила ситуацію, нам потрібна зброя", - додав міністр.
- Кулеба вважає, що країни Балтії, що входять до НАТО, переможуть, якщо РФ нападе на них. Але міста цих країн нагадуватимуть зруйновані Бахмут та Авдіївку.
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