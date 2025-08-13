Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
Резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї оточують 12 систем ППО: переважно це "Панцирі" на вежах
Про це інформує російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані супутникових знімків.
Редакція вказує, що почала збирати інформацію про вежі з "Панцирями" навколо валдайської резиденції Путіна в кінці 2024 року. Станом на літо 2025 року відомо про 12 позицій протиповітряної оборони на Валдаї.
"12 веж з "Панцирями" навколо резиденції Путіна – це лише в 5 разів менше, ніж кількість позицій ППО, які Радіо Свобода за допомогою OSINT-ентузіастів виявило з 2022 року в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб", - йдеться у повідомленні.
фото: t.me/radiosvoboda
