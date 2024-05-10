Найбільш загрозливі й активні точки району - Кислівка і Котлярівка: голова РВА про ситуацію на Куп'янщині Харківської області

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Куп'янський напрямок як був, так і залишається достатньо напруженим. Загалом ситуація не змінюється за виключенням того, що за останній місяць трохи поширилася географія. Лінія фронту зараз простягається по всій Петропавлівській громаді, від Синьківки до Кислівки, Табаївки та Берестового. Якщо ворог раніше зосереджувався на Синьківці, потім переключився на Табаївку, то на сьогодні найбільш загрозливі й активні точки Куп'янського району - Кислівка і Котлярівка. У цих населених пунктах точаться бої, противник там постійно проводить штурмові дії", - прокоментував голова Куп’янської РВА.

За його словами, російські вояки штурмують Берестове, куди постійно залітають КАБи, також продовжують атакувати біля Синьківки, але там вони понад пів року намагаються прорвати нашу оборону, аби вийти на лівобережжя міста Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.

"Ситуація важка, однак повністю контролюється. Ми сьогодні переключили нашу увагу, дивимося, що відбувається на півночі, оскільки громади Куп'янщини розташовані поряд з громадами Вовчанська, де вночі ворог завдав масованих ударів КАБами. Ми слідкуємо за ситуацією, щоб оперативно приймати рішення щодо евакуації населення. Зараз не бачимо масштабного заходу ворога. На тому напрямку є військові підрозділи, фортифікаційні споруди, тобто щодо можливості тримати фронт та давати гідну відсіч, на разі все є", - підкреслив Андрій Канашевич.