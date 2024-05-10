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Головна Війна з Росією Найбільш загрозливі й активні точки району - Кислівка і Котлярівка: голова РВА про ситуацію на Куп'янщині Харківської області
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Найбільш загрозливі й активні точки району - Кислівка і Котлярівка: голова РВА про ситуацію на Куп'янщині Харківської області

10 травня, 2024 п'ятниця
15:27
Війна з Росією Карта. Куп'янськ_0805
Зміст

Андрій Канашевич, голова Куп’янської районної військової адміністрації, зазначив, що лінія фронту в районі розширилася і тепер простягається по всій Петропавлівській громаді

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Куп'янський напрямок як був, так і залишається достатньо напруженим. Загалом ситуація не змінюється за виключенням того, що за останній місяць трохи поширилася географія. Лінія фронту зараз простягається по всій Петропавлівській громаді, від Синьківки до Кислівки, Табаївки та Берестового. Якщо ворог раніше зосереджувався на Синьківці, потім переключився на Табаївку, то на сьогодні найбільш загрозливі й активні точки Куп'янського району - Кислівка і Котлярівка. У цих населених пунктах точаться бої, противник там постійно проводить штурмові дії", - прокоментував голова Куп’янської РВА.

За його словами, російські вояки штурмують Берестове, куди постійно залітають КАБи, також продовжують атакувати біля Синьківки, але там вони понад пів року намагаються прорвати нашу оборону, аби вийти на лівобережжя міста Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.

"Ситуація важка, однак повністю контролюється. Ми сьогодні переключили нашу увагу, дивимося, що відбувається на півночі, оскільки громади Куп'янщини розташовані поряд з громадами Вовчанська, де вночі ворог завдав масованих ударів КАБами. Ми слідкуємо за ситуацією, щоб оперативно приймати рішення щодо евакуації населення. Зараз не бачимо масштабного заходу ворога. На тому напрямку є військові підрозділи, фортифікаційні споруди, тобто щодо можливості тримати фронт та давати гідну відсіч, на разі все є", - підкреслив Андрій Канашевич.

  • 10 травня російська окупаційна армія посилила атаки на північному напрямку. Ворог близько 5 ранку намагався прорвати українську оборону на Харківщині.
  • Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розказав, що з Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Куп'янськ
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