Найбільше атак з повітря, БПЛА залітають на 10-20 км, - у 28-ій ОМБр розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Про це розповів начальник рекрутингу 28 ОМБр ім. Лицарів зимового походу Денис Швидкий в етері Еспресо.

"За останню добу суттєвих проривів не фіксувалось, а в загальній ситуації більше атаки йдуть це в повітрі, це БПЛА, масовано використовують. Це Олександро-Шультине, Катеринівка, Часів Яр, Яблунівка - ці напрямки більше активізовані ворогом. Використовують БПЛА, підключають артилерію, постійно штурми маленькими групами, шукають десь слабкі місця, щоб здійснювати прорив. Але поки стримуємо, проблемних питань не виникало великих і ворог не просувається. Також помічаємо перегрупування постійне, тому що сили в них не вистачає. Постійно використовують людський ресурс, як м’ясні штурми, а так якихось великих змін не було", - розповів він.

Також Денис Швидки зазначив, що ворог використовує мобільну техніку, зокрема мотоцикли. І вкрай рідко - велику.

"Вони використовують мобільну техніку - це мотоцикли. Чи вкрай рідко вони використовують велику техніку, але це лише, щоб відвести увагу, чи щоб ми більше використовували своє озброєння. Якихось інших великих змін не було. Це більше так, маленькі групи, але локально постійно не перестають по різних напрямках з різних міст десь спроби просування", - зазначив військовий.

Начальник рекрутингу 28 ОМБр ім. Лицарів зимового походу зауважив, що ворожі безпілотники залітають дуже далеко.

"Залітають вони дуже далеко, це 10-20 кілометрів, і вони пролітають Костянтинівку, це Дружківка, Краматорськ, Олексієво-Дружківка, там постійно все кишить дронами, FPV розвідувальними. Тому йде постійна боротьба в повітрі. Не тільки дорога Плещіївки, також дорога Яблунівка-Констянтинівка, Плещіївка-Костянтинівка, зі сторони Бахмута всі шляхи, там все повністю в БПЛА, БПЛА - це FPV, розвідка, скиди і постійно боротьба триває", - зазначив Денис Швидкий.