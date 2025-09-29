Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За добу на фронті зафіксували 109 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

За добу на фронті зафіксували 109 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

Катерина Ганжа
29 вересня, 2025 понедiлок
01:22
Війна з Росією

Протягом доби 28 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 109 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України знешкодили 152 окупантів, з яких 96 – безповоротно

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00. 

"Загарбники завдали одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, застосували 50 ракет, скинули 108 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2706 дрони-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще один бій триває.

Також ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, при цьому скинув вісім керованих авіабомб, здійснив 130 обстрілів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та Кам’янка, на даний час три бойові зіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Куп’янськ та Загризове, одне бойове зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися поблизу Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони.  Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Два бойові зіткнення досі тривають.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.  В шести локаціях бої не припиняються.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 152 окупанти, з яких 96 – безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 32 безпілотних літальних апарати. Також значно пошкоджено три артилерійські системи, два танки, шість автомобілів. Окрім цього українські захисники уразили вісім укриттів особового складу", - додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ у районі населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове, ще три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки в районі Полтавки. Авіація противника вдарила по Залізничному та Новоселівці.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Ольгівка.

  • Українські OSINT-ери встановили, що Росія задіяла вже 14-ий майданчик для запуску "шахедів" та "гербер".
