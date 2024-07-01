Найменшій 8 місяців: Україна повернула 9 дітей з тимчасово окупованих громад Херсонщини
На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Найменшій дитині лише 8 місяців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років", - зазначив він.
Наразі діти вже зі своїми батьками в безпеці. За словами очільника ОВА, вони оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.
Порятунок українців відбувається за допомоги благодійної організації "Save Ukraine". Прокудін нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.
"Вірю, що скоро всі діти будуть вдома, на вільній землі і дякую всім, хто докладає до цього зусиль", - наголосив він.
- Сьогодні, 21 червня, на підконтрольну територію України вдалось повернути сімох дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Найменшій дитині - 4 місяці.
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