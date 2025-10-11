Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
Блокування фінансового сектору Росії у поєднанні з репараційним кредитом значно зміцнять позиції України у війні, а щоб це реалізувати потрібно більше політичної волі та солідарності від європейських країн
Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Найсприятливіший сценарій подальшого розвитку війни полягає в тому, що Європа разом із певною участю США діятиме спільно, щоб посилити тиск на економіку РФ. Це передбачає повне припинення європейських закупівель російських енергоносіїв, нафти й газу, а для США також відмову від імпорту російського ядерного палива. Водночас потрібно запровадити вторинні санкції проти основних покупців нафти з Росії та повністю заблокувати російський фінансовий сектор. У поєднанні з репараційним кредитом такі кроки могли б значно зміцнити позиції України у протистоянні з Росією. Це могло б змінити динаміку війни", - зауважив Майк Карпентер.
На його думку, за таких обставин аура непереможності Путіна, або принаймні міф, який він намагається підтримувати про свою неминучу перемогу, почала б руйнуватися. Україна змогла б перейти в наступ і поступово відновлювати контроль над окупованими територіями. Це оптимістичний сценарій, який цілком досяжний, хоча його реалізація потребуватиме більшої політичної волі, єдності та солідарності від європейських країн, ніж ми спостерігали досі.
"Негативний сценарій полягає в тому, що цієї зими Путін продовжить завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі, тоді як в України може бракувати технологічних засобів для захисту електростанцій, енергомережі та газотранспортної системи. У результаті Україна може опинитися в холоді й темряві в розпал зими, що змусить частину цивільного населення виїхати за кордон і може спровокувати нову хвилю біженців. Це найгірший варіант розвитку подій, який стане реальністю, якщо не буде надано додаткової допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони.Втім, я вважаю такий сценарій малоймовірним. Україна, найімовірніше, зможе раціонально розподілити енергетичні потужності між регіонами, зменшуючи ризик масштабних відключень. За умови подальшої підтримки з боку Заходу країна здолає прийдешню зиму, хоча вона, безперечно, буде дуже складною", - резюмував дипломат.
- Раніше Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації розповів своє бачення сценаріїв закінчення війни: "Корейський варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії".
- Біла Церква
