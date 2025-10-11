Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
Ексклюзив

Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни

Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
18:31
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Блокування фінансового сектору Росії у поєднанні з репараційним кредитом значно зміцнять позиції України у війні, а щоб це реалізувати потрібно більше політичної волі та солідарності від європейських країн

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Найсприятливіший сценарій подальшого розвитку війни полягає в тому, що Європа разом із певною участю США діятиме спільно, щоб посилити тиск на економіку РФ. Це передбачає повне припинення європейських закупівель російських енергоносіїв, нафти й газу, а для США також відмову від імпорту російського ядерного палива. Водночас потрібно запровадити вторинні санкції проти основних покупців нафти з Росії та повністю заблокувати російський фінансовий сектор. У поєднанні з репараційним кредитом такі кроки могли б значно зміцнити позиції України у протистоянні з Росією. Це могло б змінити динаміку війни", - зауважив Майк Карпентер.

На його думку, за таких обставин аура непереможності Путіна, або принаймні міф, який він намагається підтримувати про свою неминучу перемогу, почала б руйнуватися. Україна змогла б перейти в наступ і поступово відновлювати контроль над окупованими територіями. Це оптимістичний сценарій, який цілком досяжний, хоча його реалізація потребуватиме більшої політичної волі, єдності та солідарності від європейських країн, ніж ми спостерігали досі.

"Негативний сценарій полягає в тому, що цієї зими Путін продовжить завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі, тоді як в України може бракувати технологічних засобів для захисту електростанцій, енергомережі та газотранспортної системи. У результаті Україна може опинитися в холоді й темряві в розпал зими, що змусить частину цивільного населення виїхати за кордон і може спровокувати нову хвилю біженців. Це найгірший варіант розвитку подій, який стане реальністю, якщо не буде надано додаткової допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони.Втім, я вважаю такий сценарій малоймовірним. Україна, найімовірніше, зможе раціонально розподілити енергетичні потужності між регіонами, зменшуючи ризик масштабних відключень. За умови подальшої підтримки з боку Заходу країна здолає прийдешню зиму, хоча вона, безперечно, буде дуже складною", - резюмував дипломат.
 

 

  • Раніше Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації  розповів своє бачення сценаріїв закінчення війни: "Корейський варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії".
Теги:
Відео
Новини
Економіка
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
тероризм
санкції проти Росії
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Анастасія Матов
9 жовтня, 2025 четвер
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
Автор Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Київ
+10.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
18:28
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
15:26
Дія
У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
14:47
Пожежа на НПЗ в Уфі (11.10.2025)
Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
14:13
Ексклюзив
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
14:12
Ексклюзив
сектор Газа
Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович
14:10
Інтерсіті+, потяг
Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
14:02
OPINION
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
13:45
Ексклюзив
блекаут, Київ
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко
13:32
На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
13:26
У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
13:05
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
12:51
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
12:15
Оновлено
Костянтин Кудо (Ганич)
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
12:06
OPINION
Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
PR
Все разом Перевага
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
10:04
OPINION
Блекаут нас точно не зламає
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV