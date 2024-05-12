"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти мотивують таку заборону заходами безпеки, але справжньою причиною є бажання не допустити масових зібрань.

Як підкреслює Центр нацспротиву, окуповані українські території перетворились на вʼязницю просто неба.

"Ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з РФ, чи так звані вибори", - наголошують у ЦНС.