"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники забороняють мешканцям відвідувати кладовища на поминальний понеділок
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що окупанти мотивують таку заборону заходами безпеки, але справжньою причиною є бажання не допустити масових зібрань.
Як підкреслює Центр нацспротиву, окуповані українські території перетворились на вʼязницю просто неба.
"Ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з РФ, чи так звані вибори", - наголошують у ЦНС.
- Напередодні повідомлялося, що російські окупанти звезли в Москву колаборантів із тимчасово окупованих українських територій на "інавгурацію" Володимира Путіна.
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