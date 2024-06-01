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Війна з Росією: хроніка
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Не думаю, що економіст зможе якось кардинально вплинути на ситуацію: полковник Грант про призначення нового міністра оборони РФ

1 червня, 2024 субота
21:42
Війна з Росією Путін і Бєлоусов

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов не має навичок, щоб змінити систему підготовки або систему постачання в російській армії, або зрозуміти, як генерали його обманюють

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Цікаво, що коментарі, які з'явилися після всіх цих змін, свідчать про те, що ми все ще не дуже розуміємо, що відбувається в Росії. Аналітики розглядають два пояснення. З одного боку, існує думка, що це якийсь грандіозний план Путіна продовжити війну, призначивши економіста для підвищення ефективності оборонної промисловості для потенційного п'яти- або десятирічного конфлікту проти НАТО. З іншого боку, є й ті, хто стверджує, що Шойгу зняли, бо він занадто багато краде. Кілька генералів були замішані в корупції. Отже, з одного боку, це велика війна, а з іншого боку - та сама війна, але Путін не може допустити, щоб так багато крали, ймовірно, тому, що він хоче, щоб більше грошей дісталося його друзям, які зазіхають на оборонні контракти, аби нажитися на війні", - зауважив полковник британської армії у відставці.

За його словами, в обох сценаріях мета полягає у тому, щоб гроші продовжували текти рікою, тому що у РФ на цьому дуже добре заробляють.

"Не думаю, що економіст у міністерстві оборони зможе якось кардинально вплинути на ситуацію. Якби він був здатний на це, ми б про це вже почули. У нього немає навичок, щоб змінити систему підготовки або систему постачання, або зрозуміти, як генерали його обманюють. Адже не слід забувати, що всі російські генерали брешуть міністру, це стандартна російська практика. Ніхто там не говорить правди, це країна брехні. Отже, його будуть годувати купою нісенітниць про те, як все чудово, що ускладнить впровадження будь-яких значущих змін. Тому я не передбачаю, що в найближчому майбутньому відбудуться великі зміни. Він може створити кращі відносини з Іраном і Північною Кореєю, щоб отримати більше вигод у майбутньому, але це вже щось зовсім інше", - резюмував Глен Грант.

Також читайте: Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов

  • 14 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони РФ Андрія Бєлоусова
Теги:
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
російська армія
Іран
НАТО
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