"Не катастрофа, але наслідки будуть болючі": експерт з кібербезпеки Корсун про атаку на Єдині та Державні реєстри

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Кібератака РФ на держреєстри України не є катастрофою, але це дуже серйозно і дуже боляче. Дійсно, проти українських реєстрів та баз даних це найбільша атака за всю історію України й має найбільш руйнівні наслідки. Стосовно того, як це відбувається. Це не сайти. Сайти є публічними відображенням інформації й кожен має доступ до них. Державні реєстри це зовсім інша історія. Це прихована інфраструктура, яка не є публічною і має величезну кількість серверів, які зберігають велику кількість інформації. Зокрема, про громадян, шлюби, майно і т.д. Цю інформацію можна отримати за запитом різних служб", - пояснив Корсун.

Експерт зауважив, що результати розслідування кібератаки на держреєстри навряд чи будуть оголошені публічно.

"Є різні способи атак на ці сервери. Через соціальну інженерію, тобто, хтось зі співробітників отримав посилання і він натиснув на нього. Можливо це зробити також і технічними засобами. Ймовірність є також того, був інсайдер був всередині, який допомагав атакувати сервери. Зараз ми знаємо, що проводяться розслідування, але навряд чи нам повідомлять результати. Втім, на жаль, ця атака була успішною для росіян", - додав він.