"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
У середу, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, заявивши, що міжнародне право не працює у повному об’ємі, коли "немає впливових друзів та зброї"
Виступ Зеленського транслював Офіс президента України.
"Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Не міжнародне право і співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Ви чудово знаєте, що міжнародне право не працює повною мірою, якщо у вас немає впливових друзів, які справді готові його відстоювати. І навіть це не працює без зброї", - наголосив президент.
Він також дорікнув, що міжнародні інституції виявилися занадто слабкими, щоб зупиняти кровопролиття. Тому, на його переконання, країни та народи, що хочуть жити у мирі, мають озброюватись.
"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, — зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, — мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні", - підкреслив Зеленський.
Саме тому, за словами глави держави, Україна інвестує в оборону.
"Для багатьох народів іншого виходу немає", - підсумував президент.
Раніше Володимир Зеленський також заявляв, що Росія продовжує війну, користуючись правом вето в Радбезі ООН, та зазначив: Організація Обʼєднаних Націй має менший вплив.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 48.47Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе