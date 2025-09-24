"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Виступ Зеленського транслював Офіс президента України.

"Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Не міжнародне право і співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Ви чудово знаєте, що міжнародне право не працює повною мірою, якщо у вас немає впливових друзів, які справді готові його відстоювати. І навіть це не працює без зброї", - наголосив президент.

Він також дорікнув, що міжнародні інституції виявилися занадто слабкими, щоб зупиняти кровопролиття. Тому, на його переконання, країни та народи, що хочуть жити у мирі, мають озброюватись.

"XXI століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність, — зброя вирішує, хто виживе... Українці не обирали цю реальність, вони, — мирний народ і хочуть жити вільно в незалежній країні", - підкреслив Зеленський.

Саме тому, за словами глави держави, Україна інвестує в оборону.

"Для багатьох народів іншого виходу немає", - підсумував президент.