"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у X.

"Протягом останніх пів року Путін обіцяв президенту Трампу зупинити вбивства, відновити дипломатію та покласти край війні; представити реальні кроки до миру в Стамбулі; провести зустріч лідерів для просування миру. Він не зробив жодних кроків для виконання своїх обіцянок", - заявив міністр.

Він зауважив, що натомість Росія відхилила припинення вогню та посилила терор проти України, продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію, продовжила відхиляти зустріч лідерів, здійснила жахливі терористичні атаки на мирних жителів, ударила ракетою по українському уряду, вдерлася в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою безпілотників.

"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з відчуттям повної безкарності. Ми знову закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Велику сімку та інших негайно чинити максимальний тиск на Москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки з обох боків Атлантики. Але їх потрібно вжити зараз, а не пізніше", - наголосив Сибіга.

Він додав, що економіка Росії вже перебуває у поганому стані. Разом з тим, серйозний додатковий тиск "змусить Путіна усвідомити, що продовження війни ставить під загрозу його режим і його особисто".

"Покладімо край цій війні, припинивши фінансування російської військової машини", - підсумував міністр.