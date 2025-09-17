Не один раз токсичні питання перекидувались на Раду і це завдавало шкоди обороноздатності, - нардеп Осадчук

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України від фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Він прокоментував дані ЗМІ щодо того, що президент Володимир Зеленський на засіданні фракції заявив, що "будуть важкі рішення", якщо справи на фронті "будуть погані".

"А про натяки президента, знову ж таки, це ж продовження цієї риторики, що всяке лайно має розгрібати Верховна Рада, а не президент і його найближче оточення. У війні в будь-якому випадку військами керують військові. Військові або виграють, або програють", - сказав нардеп.

Осадчук вважає, що намагатися постійно втягувати цивільний парламент в цю історію - напевно, дуже не гарно.

"Вже не раз і не два, за час великої війни, токсичні питання, наприклад, та сама мобілізація, перекидалися на Верховну Раду, чим затягувався час і завдавалась величезна шкода нашій обороноздатності, хоча всі питання мобілізації має право і робить Верховний головнокомандуючий і Кабмін", - сказав він.

Нардеп наголосив, що ми це бачимо ледь не щоденно.

"Тобто таких історій вже було багато, але зараз Зеленський продовжує готувати і своїх людей, і громадську думку, що якщо раптом щось піде зовсім-зовсім погано, то вирішувати буде не він, а вирішувати буде Верховна Рада. Це дуже цікава позиція, бо, напевно, тоді б весь час великої війни мала б вирішувати ключові питання Верховна Рада. Але цього не було від слова взагалі. Тому ми продовжуємо жити в цій парадигмі досить деградованої демократії. І я думаю, що це створювало величезні ризики для нашого майбутнього. І ці ризики, на жаль, від цієї моделі залишаються і надалі", - підсумував Осадчук.