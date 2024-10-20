"Не під силу Україні зараз": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про можливість створити ядерну зброю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це не під силу Україні зараз зробити, і ще довго не буде під силу. Принципово є різниця між урановою і плутонієвою так званою бомбою або зарядом. Так от на Нагасакі і на Хіросіму скидали одну уранову, на іншу - плутонієву. Це два різних типи пристроїв. В Ірані 167 кілограмів, за даними МАГАТЕ, збагаченого урану. Збагачений уран має бути збагачений до рівня 90%, зараз там 167 з невеличким хвостиком до 60% збагаченого. Це означає, що швидко технологічним ривком можна збагатити його до 90%, із цих 167 кілограмів вийде приблизно 4 ядерних заряди, і над цим Іран працює десятиліттями. Тобто для того, щоб у нас була ядерна бомба в класичному вигляді, або уранова, або плутонієва, з плутонієм там взагалі складніше, це дуже багато часу піде. Якщо ми навіть так могли зробити, нам би заблокували практично все, що необхідно для збагачення урану. Ми не збагачуємо, не робимо паливо для ядерних реакторів самі, отримуємо від Росії і так далі", - сказав він.

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Водночас Вадим Черниш зауважив, що Україна має носії ядерної бомби.

"Щодо засобів доставки, у нас є такі засоби, чим більш удосконалена ядерна зброя, тим менше їй треба для вибуху такої сили, якщо не удосконалена бомба. У нас є теоретично носії Нептуни, в теорії є комплекс “Сапсан” або, як його називають, Грім. Якась у нас оголошена є Паляниця, але я, чесно кажучи, поки не розумію і більшість ніхто не розуміє. Тому засоби доставки теоретично є, самої ядерно бомби нема, і навряд чи ми її можемо зробити. І третє - прицілення", - вважає він.

17 жовтня німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал.



