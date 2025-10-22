Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ

Марина Клюєва
22 жовтня, 2025 середа
18:58
Війна з Росією вибух, ракетна атака

Брянському хімічному заводу, по якому Сили оборони України 21 жовтня завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару, "настало слово з п‘яти літер"

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері Еспресо.

"Російські воєнкори, дописувачі були більш рішучими в своїх оцінках, і вони називали, кажуть, цьому заводу настало слово з п'яти літер. Хай глядачі вже самі здогадаються, що це було. Хочемо вірити, що цей фінал такий він і буде для цього заводу. Ви правильно зазначили, він виготовляв вибухівку, компоненти для вибухівки, для ракетного палива і ще там багато різноманітних сполук для забезпечення російського війська. Сподіваємося, що більше дозвільних прильотів від нас більше не знадобиться", - розповів він.

Також Іван Ступак зауважив, що нещодавно українські захисники атакували газове підприємство в Оренбурзі. Він наголосив, що Сили оборони обирають для своїх ударів унікальні підприємства.

"Ще я б відмітив, влучання здається, це було вчора-позавчора в підприємство в Оренбурзі, газове підприємство. Чому воно цікаве? Воно розподіляє природній газ. Тобто ще раз: українські безпілотники в нього влучили, декілька було вибухів. Наскільки сильно зупинилося не знаємо, але говоримо про ефективність. Воно розподіляє природній газ на дві складові: на метан і далі відправляє його по трубах до споживачів і на пропан-бутан. Це звичайний газ для автомобілістів, він знайомий для заправки авто. Але як завжди кажуть злі пліткарі, цей завод, він начебто є єдиним у Російській Федерації, на всій Російській Федерації, який виготовляє спеціальну хімічну сполуку, яка додається до природнього газу. А ми з вами знаємо зі шкільного курсу хімії і фізики, що природній газ - це сполука без запаху, без кольору, і для того, щоб він мав певний запах, щоб можна було помітити його протікання, в нього додають спеціальну сполука, яка готовляється виключно на цьому підприємстві. Тобто можемо оцінити які масштабні підприємства обирають наші військові для влучання. Тобто, не просто рядове, а дійсно таке унікальне", - наголосив він.

  • 21 жовтня Сили оборони завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу, який виготовляв паливо для ракет, якими Росія обстрілювала Україну.
Новини
Світ
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Коментар з Антоном Борковським
Сили оборони України
