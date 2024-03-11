Не слід очікувати, що Папа Римський раптом стане українським націоналістом, - релігієзнавиця Филипович

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Від Папи Римського прозвучало чергове інформаційне повідомлення. Ми не вперше чуємо подібні заяви від Папи Римського. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ він закликав не стріляти й не збільшувати постачання зброї Україні. Втім, він все-таки еволюціонує у своїх висловлюваннях. Інколи, звісно, не в тому напрямку, в якому нам би хотілось. Оскільки українці чомусь вирішили, що Папа Римський має підтримувати тільки Україну", - пояснила Филипович.

Релігієзнавиця зауважила, що Папа Римський не буде повністю на боці України.

"Ми часто забуваємо, що Папа Римський очолює найбільшу християнську церкву і є керівником цілої держави. Тому не слід очікувати від нього, що він раптом стане українським націоналістом, який буде захищати нашу незалежність. Стосовно того, що він сказав, то дійсно, нам це може не подобатись. Утім, ми повинні просто мати на увазі, що є й така думка", - додала вона.