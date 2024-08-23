Не відповідає дійсності: військовий експерт Снєгирьов про відсутність перекидання військ РФ з передової в Україні на Курщину

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Спростуємо інформацію, що немає передислокації російських підрозділів безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Україні. Тобто мовиться про те, що росіяни начебто не перекидають підрозділи на Курський напрямок. Це не відповідає дійсності. З Покровського напрямку знята 810-та бригада морської піхоти, місце постійної дислокації – м.Севастополь, перекинута на Курський напрямок. З Красногорівки Курахівського напрямку знята одна з найбільш боєздатних бригад так званого 1-го армійського корпусу, бригада "п'ятнашка", на Курський напрямок. З Краматорського напрямку, з Часового Яру знято 1-й штурмовий загін колишнього ПВК "Вагнер", наразі це добровольчий корпус під командуванням "Ратибора" (Олександр Кузнєцов - один з командирів ПВК "Вагнер" за позивним "Ратибор" - ред.), перекинули на Курський напрямок", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

За його словами, аналогічна ситуація зі спецпідрозділом полку "Ахмат", але це не кадирівці, а спецпідрозділ "Аіда", який сформований з представників слов'янської національності, 80% особового складу. Тобто перекинути найбільш боєздатні підрозділи.

"Крім цього, перекидаються і підрозділи з тилових районів Російської Федерації. Наразі в Курській області вже зафіксовані підрозділи так званих сибірських дивізій, завели бойових бурятів. За даними наших балтійських друзів російська армія змушена перекидати підрозділи навіть з Калінінградської області, а це свідчення того, що оперативних резервів у російської армії обмаль. І досить показовим є те, що на Харківському напрямку за даними аналітичного відділу ГІ "Права Справа" на тлі подій, які відбуваються в Курській області, з'явилися підрозділи 116-ї бригади спецпризначення Росгвардії, тобто це не збройні сили РФ. Використовують все, що є", - резюмував військовий експерт.