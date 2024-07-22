Не виключаю, що РФ обрала медійну людину, щоб каталізувати події в Україні, - "Інформаційний спротив" про вбивство Ірини Фаріон

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія знавець на хаотизації суспільства. Різного типу інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на хаотизацію та дестабілізацію внутрішнього стану в країні, реалізуються протягом десятків років не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Наприклад, в Африці, де, здавалося б, зовсім інший світогляд у людей і зовсім інша культура. Тобто РФ потрібна хаотизація", - зауважив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", не виключаючи методи, якими працюють російські спецслужби, цілком можливо, що була обрана медійна персона, яка мала контроверсійну позицію.

"В Ірини Фаріон були прихильники, які поділяли її думки, але були ті, хто з нею не погоджувався або відверто ненавидів. Тобто були як прихильники, так і вороги в самому суспільстві. І саме таку медійну персону було обрано, щоб її смерть могла каталізувати ті чи інші події в Україні. І це цілком можливо", - припустив Коваленко.

Що відомо про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте впродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла в лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

21 липня Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон.













