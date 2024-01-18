Не зовсім корелюється з реальністю: дипломат Хара про заяву Трампа завершити війну в Україні
Олександр Хара, дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій", вважає, що Трамп є демагогом та непередбачуваною людиною, і якщо такий "чорний лебідь" до нас прилетить після виборів у США, буде складно
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Трамп по суті є демагог, його риторика спрямована на фанатів. Його прихильники часто говорять: коли Трамп був президентом, то Росія тоді не напала на Україну. Це маячня, оскільки у нас війна з РФ з 2014 року. По-друге, Трамп намагався вирішити північнокорейську проблему, зустрічався з Кім Чен Ином. І що це дало? Так, не було випробувань північнокорейських ракетних систем під час каденції Трампа, але не були здані ядерні боєзаряди, також не припинялася розробка ракетних систем у КНДР. Фактично, Кім Чен Ин зараз має спроможність завдавати удари по континентальних Сполучених Штатах. Тобто те, що каже Трамп, не зовсім корелюється з реальністю", - прокоментував дипломат.
За його словами, від Трампа можна очікувати чого завгодно, бо він є непередбачуваною людиною.
"Ми можемо очікувати від Трампа і позитивні речі щодо України, не виключаю такого моменту, але вірогідність 5%, що, наприклад, він дасть добу українському та російському президентам, а якщо Путін не піде на мир, то тоді Трамп надасть нам допомогу, яка потрібна. Я цього не виключаю, але це малоймовірно. У Трампа з Україною пов'язано багато негативних речей, бо він вважає, що ми допомагали Гілларі Клінтон, з нашої території було втручання на сервери в американські вибори, також після розмови з президентом Зеленським була спричинена процедура імпічменту. Крім того, в оточенні Трампа є люди, які негативно ставляться до України. Тому, якщо такий "чорний лебідь" до нас прилетить у вигляді Трампа, це буде складно", - зауважив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій".
Олександр Хара додав, що будемо працювати з тим, хто переможе у виборах США, але, звичайно, хотілося б бачити когось притомного, Джозефа Байдена чи Ніккі Гейлі, однак це буде вибір американського народу.
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США. Відразу ж інший кандидат від республіканців Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з перегонів і підтримку Трампа.
- Також Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "дуже швидко" закінчить війну в Україні.
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