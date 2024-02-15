"Недоопрацювання освіти": ексспівробітник СБУ Ступак розповів, чому та як російські спецслужби вербують українців
Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак розповів, що Росія продовжує вербувати українців і під час повномасштабної війни
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Форма слова вербування різна. Ці агенти не в повному сенсі, а це просто люди, яких схилили до співробітництва - невеличкий відсоток є шантажу", - пояснює Ступак.
За його словами, ворог може шантажувати українців давнішніми поїздками до РФ, мовляв, ми підкинемо цю інформацію СБУ, сусідам і тебе пошматують.
"Здебільшого йдуть переконання: "ми проти бандерівців", на когось це впливає і вони починають співпрацювати. Когось цікавить паспорт РФ, не знаю чому ця двоголова курка людей цікавить, когось пенсія, гроші ніхто не скасовував. Не таємниця, що скрутна ситуація в економіці України, а людині пропонують, наприклад, одноразово 5-6 місячних зарплат - для Росії це копійки $5-10 тисяч", - розповів військовий експерт і нагадав про випадок у 2022 році, коли хлопець здав координати моста в Дніпропетровській області за 20 грн на карту.
Ексспівробітник СБУ наголосив, що ворог також вербує українців у соцмережах, а інколи на спецслужби РФ виходять самі користувачі.
"Якщо ми дивимося на глобальну систему, то це, швидше за все, недоопрацювання освіти, тобто в школі з людьми не попрацювали, не пояснили, що Радянський Союз - це зло, це погано, там нічого класного не було. Це суспільство не допрацювало можливо, медіа", - підсумував Ступак.
- Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру мешканці Донеччини, яка влаштувалася продавчинею біля вокзалу, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ. Також, ймовірно, за її вказівками війська РФ завдали удару по Покровському району 6 січня, унаслідок чого загинули 6 людей.
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