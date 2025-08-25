Немає натяку, що вибух у Москві пов’язаний із діями українських спецслужб, – експерт про інцидент біля будівлі ФСБ

Про це в коментарі Еспресо наголосив заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун.

Він зазначив, що станом на зараз версій, що вказують на дії українських спецслужб чи внутрішні протистояння у ФСБ, не підтверджено жодним джерелом. Домінує технічна версія: вибух був спричинений несправною газовою установкою (гелієвим балоном) у самому магазині.

"Жодні джерела (офіційні чи незалежні) наразі не повідомляють про висунення версії терактів або умисного підриву. Так само жодне з підтверджених джерел не виокремлює таку версію. Повідомлення стосуються виключно побутової або технічної невдачі. Немає натяку, що вибух пов’язаний із діями українських спецслужб чи іншими зловмисними силами. Всюди згадується лише технічна причина. Ця версія наразі вважається найбільш офіційною: причина - несправне обладнання або газовий балон для куль, який вибухнув через технічну причину. Поки відсутні прямі докази, щоб говорити про щось інше", - наголосив експерт.

Також він відзначив, що подібних інцидентів в минулому саме в цьому магазині чи поблизу не було.

Як пише Reuters, наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Зауважимо, що серед постраждалих – високопоставлений офіцер ФСБ, ім’я якого, за повідомленнями, – Олексій Тітов, 55 років. Йому серйозно пошкодило ноги, і його введено у штучну кому. Службова сумка Тітова зі посвідченням виявлена на місці події.