"Немає підстав для оптимізму": військовий експерт Жмайло про масовані атаки по Україні та плани РФ до 2026 року

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"РФ нарощує виробництво і до 2026 року планує запустити повний цикл виготовлення "шахедів". Зараз вони збирають їх у Росії під маркуванням "Герань-2" з напівфабрикатів, які надходять з Ірану. Вони намагаються постійно удосконалювати різні типи "шахедів", і вже навчилися робити їх напіврозвідувальними. Тепер ними можуть керувати оператори на відстані до 70 км. Деякі з них обладнуються українськими сім-картами для наведення по GPS координатах. Одне з підприємств "Алабуга" в Татарстані, яке вважається науковим хабом росіян, де вони постійно проводять експерименти, мало виготовити 6 тис. "шахедів" до кінця 2025 року, але зробило це раніше. Відповідно, за оновленими планами, вони мають виготовити ще 4700 одиниць цієї смертоносної зброї до вересня наступного року. Тому темпи виробництва дійсно зростають, і цьому сприяє недотримання санкцій", - повідомив він.

Нової хвилі серйозніших масованих атак, ймовірно, варто очікувати з початком опалювального сезону, - сказав Жмайло.

"Вони таким чином прораховують роботу наших Сил протиповітряної оборони, намагаються їх фіксувати. Крім того, вони запускають дешевші дрони "Гербера" із "шахедами", зроблені з фанери і пластику, обладнані лінзами, які розсіюють сигнал, заплутуючи систему ППО. Ці дрібні дрони виглядають на радарах як "шахеди". З літа цього року Росія витрачає по півсотні "шахедів" на день, і ця цифра, ймовірно, не зменшуватиметься. Тому ми постійно ставимо питання посилення ППО, і найбільш економічно доцільною зброєю проти "шахедів" є "Гепарди", щодо яких ми постійно співпрацюємо з офіційним Берліном", - додав військовий експерт.