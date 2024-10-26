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Головна Війна з Росією "Немає підстав для оптимізму": військовий експерт Жмайло про масовані атаки по Україні та плани РФ до 2026 року
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"Немає підстав для оптимізму": військовий експерт Жмайло про масовані атаки по Україні та плани РФ до 2026 року

Тетяна Нижник
26 жовтня, 2024 субота
19:55
Війна з Росією електроенергія, шахеди

Масовані атаки росіян сьогодні є генеральною репетицією перед новими, більш серйозними ракетними ударами по Україні

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Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"РФ нарощує виробництво і до 2026 року планує запустити повний цикл виготовлення "шахедів". Зараз вони збирають їх у Росії під маркуванням "Герань-2" з напівфабрикатів, які надходять з Ірану. Вони намагаються постійно удосконалювати різні типи "шахедів", і вже навчилися робити їх напіврозвідувальними. Тепер ними можуть керувати оператори на відстані до 70 км. Деякі з них обладнуються українськими сім-картами для наведення по GPS координатах. Одне з підприємств "Алабуга" в Татарстані, яке вважається науковим хабом росіян, де вони постійно проводять експерименти, мало виготовити 6 тис. "шахедів" до кінця 2025 року, але зробило це раніше. Відповідно, за оновленими планами, вони мають виготовити ще 4700 одиниць цієї смертоносної зброї до вересня наступного року. Тому темпи виробництва дійсно зростають, і цьому сприяє недотримання санкцій", - повідомив він.

Нової хвилі серйозніших масованих атак, ймовірно, варто очікувати з початком опалювального сезону, - сказав Жмайло.

"Вони таким чином прораховують роботу наших Сил протиповітряної оборони, намагаються їх фіксувати. Крім того, вони запускають дешевші дрони "Гербера"  із "шахедами", зроблені з фанери і пластику, обладнані лінзами, які розсіюють сигнал, заплутуючи систему ППО. Ці дрібні дрони виглядають на радарах як "шахеди". З літа цього року Росія витрачає по півсотні "шахедів" на день, і ця цифра, ймовірно, не зменшуватиметься. Тому ми постійно ставимо питання посилення ППО, і найбільш економічно доцільною зброєю проти "шахедів" є "Гепарди",  щодо яких ми постійно співпрацюємо з офіційним Берліном", - додав військовий експерт.  

  • У ніч на суботу, 26 жовтня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні, запустили десятки ракет та дронів. Оборонцям неба вдалося знищити 44 російські безпілотники.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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