"Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишуться безкарними", - Зеленський про теракт в Оленівці

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

Володимир Зеленський назвав вбивство військовополонених в Оленівці одним із найстрашніших російських злочинів цієї війни.

"Росія повинна за це відповідати і буде. І немає такого варіанту розвитку потік, за якого вбивці залишиться безкарною. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були убиті окупантами", - додав президент.

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Про теракт в Оленівці

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення.

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали.

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.