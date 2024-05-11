Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69", - зазначили військові.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що наслідків немає.

"По вибуху, що чули. Без конкретики, але все нормально", - зауважив він.

Фото: facebook Повітряне командування "Схід"