Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
Вдень 11 травня російська армія застосувала по Україні ракетне озброєння. Українська ППО знищила ворожу ракету Х-59/69 в Криворізькому районі на Дніпропетровщині
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69", - зазначили військові.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що наслідків немає.
"По вибуху, що чули. Без конкретики, але все нормально", - зауважив він.
Фото: facebook Повітряне командування "Схід"
- У суботу, 11 травня, російська армія здійснила артилерійський обстріл по Нікополю Дніпропетровської області. Через це постраждала жінка.
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