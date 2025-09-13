Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
Огляд

New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій

Володимир Федорович
13 вересня, 2025 субота
19:00
Війна з Росією

Харківський фізико-технічний інститут, де розташований експериментальний пристрій, начинений кількома десятками кг збагаченого урану, потрапляв під обстріл РФ близько 74 разів

Зміст

Еспресо розповість, про що попереджає міжнародна преса та як на це відповідають у науковій установі, яка розташована за 22 км від лінії фронту та зберігає небезпечні для навколишнього середовища речовини

У міжнародній пресі б’ють на сполох

У вівторок, 9 вересня, у відомому американському виданні New York Times вийшла стаття під назвою "Ядерні об'єкти, розкидані по всій Україні, становлять загрозу радіаційної катастрофи". Журналісти сфокусувалися на, як вони пишуть, лабораторії в Харкові, де перебуває експериментальний пристрій під невинною назвою "Нейтронне джерело".

Останній містить кілька десятків кілограмів збагаченого урану, який, у разі пошкодження обладнання, може забруднити більшу частину міста. Там вказують, що речовини, які зберігають в пристрої, є набагато більш радіоактивними, ніж паливо, яке використовується в атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що зберігається на його території.

Покликаючись на українську владу, там пишуть, що наукова установа розташована за 14 миль (ред. – 22 км) та була ціллю російських ударів близько 74 разів. 

Один із прильотів по науковому інституту у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура

 

"Це страшно, але ми до цього звикли", – прокоментував виданню ситуацію заступник головного інженера Харківського фізико-технічного інституту Олександр Бихун.

Також у статті додають, що українська влада звинуватила п'ятьох російських військових офіцерів в ураженні наукового центру – в обвинувальному акті зазначено, що пряме влучання могло забруднити територію, на якій проживає близько 640 тис. людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в "екоциді", або спробі завдати шкоди навколишньому середовищу як засобу ведення війни.

Пригадуючи, що в Україні розташовані Чорнобильська АЕС та ще маса інших небезпечних радіаційних об’єктів, у матеріалі стверджують, що деякі з них мають потужні заходи безпеки, але вони не були побудовані для того, щоб витримати прямий удар великої бомби.

"Це дуже небезпечна ситуація, і нам пощастило, що поки що не сталося жодної ядерної аварії", – вказав науковий радник Комісії з незалежних досліджень та інформації про радіоактивність Бруно Шарейрон. 

Також там вказують на десяток ударів Росії по таких об’єктах, окупацію та прямий удар безпілотником по ЧАЕС, а також наголошують на небезпеці, в якій щоденно перебуває Запорізька атомна електростанція.

"У 2023 році вибух на річковій греблі вивів з ладу основне джерело охолоджувальної води для шести реакторів станції, змусивши перейти на резервний охолоджувальний басейн. Зараз станція залежить від двох ліній електропередачі, одна з яких періодично пошкоджується в результаті бойових дій", – додають у NYT.

В науковому центрі просять зберігати спокій

Вже за кілька днів, 12 вересня, керівництво наукової установи відповіло на статтю, зазначивши, що наразі інститут функціонує у штатному режимі. Ба більше, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті взагалі виключена. 

Окрім того, ще у березні 2022 році, коли російське повномасштабне вторгнення лише набирало обертів, колишній гендиректор інституту Микола шульга після чергового обстрілу повідомляв, що усе, що відбувається там, проводиться під повним контролем Міжнародної агенції з атомної енергетики. 

"Кілька разів на рік вони бувають тут і жодних зауважень з цього приводу немає. З російського боку на територію нашої установи потрапляло кілька снарядів і основна частина не зачеплена", – вказав колишній очільник. 

Попри це, він нагадав, що, у разі прямого влучання у "Нейтронне джерело", можливий вихід назовні радіаційного палива, що може створити велику небезпеку для довкілля.

"Власне, картина така сама, як і на атомних станціях… Якщо буде його руйнування шляхом атак з боку, може статися такого самого типу катастрофа, яка може статися з атомними станціями", – прокоментував ситуацію ще у 2022 році гендиректор ННЦ ХФТІ Микола Шульга для "Суспільне Харків". 

Що відомо про всесвітньовідомий інститут та проєкти, над якими там працювали

Як вже раніше розповідало Еспресо, Інститут розташований у П’ятихатках, що у північному передмісті Харкова. Селище знаходиться за 25 км від східного державного кордону і з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну піддається постійному бомбардуванню з боку російських військ. 

Обстрілюються П’ятихатки як з лінії фронту на Харківщині, так і з суміжної Білгородської та інших областей РФ. Росія може завдавати авіаударів та випускати крилаті ракети і з кораблів та підводних човнів, що в Чорному морі, з Каспійського моря, з різних точок РФ, а також з Білорусі.

Доволі суттєвим є те, що поселення з науковим центром є віддаленим від житлових районів, а активних бойових дій тут немає. Відтак бомбардування селища є нічим іншим, як намаганням російських окупантів знищити унікальний Ядерний центр.

Ще у далекому 2022 році Державна інспекція ядерного регулювання України, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля та інфраструктура наукового ядерного об’єкту "Джерело нейтронів". 

Тоді було пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції, вентиляційну трубу основної будівлі установки, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення, обшивку основної будівлі установки.

Ділянка Інституту після прильоту російської ракети, фото: Харківська обласна прокуратура

Вдаючись до історії самого "Джерела нейтронів", воно стало частиною співробітництва України та США у галузі мирних атомних технологій. І так, цей проєкт з’явився на світ після здачі третього ядерного арсеналу планети.

Повна назва проекту, який розроблявся науковцями ННЦ "ХФТІ" спільно з Аргонською національною лабораторією – Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яка керується електронним прискорювачем".

"Джерело нейтронів" – стало першою ядерною установкою світового значення, розробленою в Україні за роки незалежності, наголошують фахівці. Вона є унікальним науково-технічним об’єктом, який базується на авторських розробках науковців ННЦ "ХФТІ".

"Джерело нейтронів", фото: Суспільне Харків

Експлуатація цього об’єкту дозволить українським ученим проводити дослідження з нейтронами в галузі ядерної фізики та енергетики, радіаційної медицини, радіаційного матеріалознавства, а також з опромінення біологічних об’єктів, у тому числі нейтронної терапії, радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів і дослідження наноматеріалів та нанотехнологій. При цьому відкривається перспектива виробництва всього спектру радіоізотопів, які застосовують у світовій медицині та промисловості.

Зокрема, для лікування онкохворих планується розробка передових методик бор-нейтрон-загарбної терапії, яка орієнтована на лікування злоякісних пухлин, які практично не піддаються ніяким іншим методам.

Також за допомогою установки науковці планують вивчати різні матеріали в екстремальних радіаційних умовах, напрацьовувати методи вирішення однієї з головних проблем ядерної енергетики – проблеми накопичення великої кількості відпрацьованого ядерного палива – і проводити дослідження на джерелі холодних та ультрахолодних нейтронів, яке входить до установки. Це дозволить Україні зайняти свою нішу в розробках наукомістких сучасних технологій.

Як кажуть фахівці, проєкт "Джерело нейтронів" є унікальною інноваційною установкою і найбільшим науковим проєктом в Україні за останні роки. Він був підтриманий урядом США, а на реалізацію тоді виділили понад $85 млн, однак, звісно ж, в обмін на вивезення з території України всіх запасів високозбагаченого урану. 

  • Детальніше про цей проєкт та сам Харківський фізико-технічний інститут читайте у матеріалі за посиланням
Теги:
Статті
Новини
Україна
Росія
ядерна безпека
безпілотник
Світ
ядерна небезпека
МАГАТЕ
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Тарифи на електроенергію
Автор Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
19:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:19
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Динамо" не впоралося з "Оболонню", "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:29
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV