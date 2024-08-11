Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили 53 з 57 ворожих БПЛА

Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили 53 з 57 ворожих БПЛА

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
12:59
Війна з Росією ппо

Уночі неділі, 11 серпня, російські окупанти атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося збити 53 ворожі повітряні цілі

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Так, цієї ночі війська РФ запустили по Україні 4 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та 57 ударних БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська в РФ.

Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині, імовірно з реактивної артилерії.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 53 ворожі БПЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив командувач ПС ЗСУ.

  • Внаслідок атаки ворожих безпілотників уночі 11 серпня у Київській області під завалами будинку загинули батько та його 4-річний син, також є постраждалі.
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
ракетний удар
Читайте також:
Рафаель Маріано Гроссі
Автор Олена Будько
10 серпня, 2024 субота
Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС
Курська АЕС
Автор
10 серпня, 2024 субота
"Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ
Дар'я Варфоломеєв
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 серпня
14:01
OPINION
Олексій Мустафін
Московські баранки
13:48
ССО ЗСУ
Російська місцева влада: ЗСУ намагаються зайти в Білівський район Курської області
13:47
новини Львівщини
У захопленій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, прилетіло по базі окупантів на машзаводі
13:28
Коли в Україні очікується підвищення температури: прогноз від Наталки Діденко
13:04
Оновлено
У Броварському районі Київщині від уламків ракети загинули 35-річний батько з 4-річним сином. Попередньо, це ракета виробництва КНДР
13:03
Оновлено
Обстріл Краматорська 11 серпня
Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено п'ятьох людей
12:59
Володимир Зеленський
За тиждень росіяни випустили по Україні понад 30 ракет і більш ніж 800 керованих авіабомб, - Зеленський
12:21
Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня 2024
У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару РФ 9 серпня: загинуло троє дітей
12:07
OPINION
Андрій Клименко
Росія наразі не втратила статус глобальної бензоколонки
12:00
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер скасовує свою відпустку через заворушення по всій країні
11:26
канабіс
У порту Ірландії вилучили вантаж із канабісом вартістю понад €16 млн
10:51
Білоруські танки
Білорусь почала перекидати танки до кордону з Україною
10:33
Томас Бах
Президент МОК Бах заявив, що не буде переобиратися на пост після завершення другої каденції
10:05
OPINION
Вадим Денисенко
Про грізні заяви Лукашенка: він став васалом Китаю
09:50
Російська омбудсменка Москалькова закликала ООН засудити "тероризм" України на Курщині
09:28
Інстаграм
Туреччина розблокувала доступ до Instagram
08:58
Оновлено
У Курську збита ракета впала на житловий будинок: виникла пожежа, є постраждалі
08:43
ЗСУ
На фронті за добу сталося 114 боєзіткнень, більшість - на Покровському напрямку, - Генштаб
08:09
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про обстріл Воронежа: начебто пошкоджено адмінбудівлю та комунальний об'єкт
08:04
OPINION
Борислав Береза
У Грузії з'явився свій Медведчук
08:00
Аналітика
ЗСУ
Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо
07:51
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували гелікоптер, 58 артсистем і понад 1200 військових армії РФ
07:37
НАТО, Трамп
Кампанія Трампа заявила про хакерську атаку на її внутрішню комунікацію: звинувачують Іран
07:25
Анонс
Муразі Мчедлідзе, вільна боротьба, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 11 серпня. Коли церемонія закриття Ігор
00:48
Ірина Коляденко зі срібною медаллю олімпіади (11 серпня 2024 року, Париж)
Срібна призерка Олімпіади-2024 з боротьби Ірина Коляденко: "Присвячую медаль нашому місту-герою Ірпінь"
00:45
Інфографіка
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 15-го дня змагань
2024, субота
10 серпня
23:32
свічка
Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі
22:42
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024, вільна боротьба
Коляденко завоювала срібло Олімпіади у боротьбі
22:35
Ексклюзив
Віталій Портников
"Потрібно припинити вогонь": Портников про сприйняття Глобальним Півднем російсько-української війни
22:32
Сестри Алексіїви, Олімпіада-2024, артистичне плавання
Сестри Алексіїви посіли пʼяте місце у фіналі артистичного плавання на Олімпіаді
22:03
Олег Дорощук, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Дорощук показав найкращий результат у карʼєрі й посів 6 місце в стрибках у висоту
21:51
На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації
21:30
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Герасимова спіймали на брехні Путіну щодо ситуації на Курщині
21:26
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність" 
21:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 серпня: скільки коштують долар і євро
21:10
Україна прапор
У мережі шириться відео про те, як у Свердликовому Курської області ЗСУ скинули російський прапор з адміністрації
20:53
Володимир Зеленський, Харків
Зеленський назвав операцію на Курщині "витисканням війни на територію агресора"
20:40
Посольство України у Білорусі
Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
20:33
"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", Суперкубок Англії, АПЛ, Мейсон Маунт, Ерлінг Холанд
"Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії
20:28
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита, - майор запасу НГУ Гетьман
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV