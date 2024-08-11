Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили 53 з 57 ворожих БПЛА
Уночі неділі, 11 серпня, російські окупанти атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося збити 53 ворожі повітряні цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Так, цієї ночі війська РФ запустили по Україні 4 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та 57 ударних БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська в РФ.
Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині, імовірно з реактивної артилерії.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 53 ворожі БПЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив командувач ПС ЗСУ.
- Внаслідок атаки ворожих безпілотників уночі 11 серпня у Київській області під завалами будинку загинули батько та його 4-річний син, також є постраждалі.
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