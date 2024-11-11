Нічна атака по Україні: сили ППО знищили дві російські ракети і 39 дронів

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 20:00 10 листопада і до ранку наступного дня ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької області, а також 74 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел і Брянськ, що у Росії.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили дві російські ракети Х-59/69 та 39 безпілотників у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а ще три БПЛА - вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.