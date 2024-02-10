Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 23 ворожі "шахеди"
Уночі суботи. 10 лютого, російські окупанти запустили для атаки по Україні 31 ударний безпілотник. Повітряним силам вдалося знищити 23 ворожі "шахеди"
Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.
Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті бойової роботи захисникам вдалося знищено 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
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