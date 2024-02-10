Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 23 ворожі "шахеди"

Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.



Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



У результаті бойової роботи захисникам вдалося знищено 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.