Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму та 93 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Міллерово і ТОТ Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, ППО збила або подавила балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.