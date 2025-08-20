Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
У ніч на середу, 20 серпня, російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 93 безпілотниками
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму та 93 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Міллерово і ТОТ Криму.
Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, за попередніми даними, ППО збила або подавила балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.
- Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БПЛА на 20 локаціях. На Сумщині 12 поранених, серед них є діти, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру.
- Біла Церква
