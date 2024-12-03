Нічна атака РФ: сили ППО знищили 22 з 28 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили України.

З 22:00 2 грудня росіяни запустили 28 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерово РФ.

Станом на 09:00 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили 22 ворожі БПЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

"1 безпілотник локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині", – додали в Повітряних силах.