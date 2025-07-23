Нічна атака РФ: українська ППО збила та вивела з ладу 27 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 20:00 22 липня росіяни запустили для удару по Україні 71 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда, що в окупованому Криму.

Під атакою цієї ночі опинилися Дніпровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 27 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БПЛА були локаційно втрачені або пригнічені РЕБ.