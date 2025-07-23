Нічна атака РФ: українська ППО збила та вивела з ладу 27 ворожих дронів
У ніч проти середи, 23 липня, російські війська вчергове атакували територію України ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 27 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 20:00 22 липня росіяни запустили для удару по Україні 71 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда, що в окупованому Криму.
Під атакою цієї ночі опинилися Дніпровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 27 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БПЛА були локаційно втрачені або пригнічені РЕБ.
- Загалом цієї ночі було зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях, а падіння збитих - на 5 локаціях.
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