Нічна атака "шахедів": сили ППО збили та вивели з ладу 26 ворожих БПЛА
У ніч проти вівторка, 22 липня, російські окупанти вчергове обстріляли Україну ударними дронами. Оборонці неба ліквідували 26 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 23:00 21 липня росіяни запустили по Україні 42 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Приморсько-Ахтарська у РФ, а також мису Чауда та Гвардійського, що в окупованому Криму.
Військові підтверджують збиття та виведення з ладу 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Крім того, 7 БПЛА були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.
Загалом цієї ночі було зафіксовано влучання 9 безпілотників у 3 локаціях, падіння уламків - на 3 локаціях.
- Зокрема, вночі росіяни також атакували дронами Одесу, там пошкоджена цивільна інфраструктура і постраждала одна людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе