Нічна атака "шахедів": сили ППО збили та вивели з ладу 26 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 23:00 21 липня росіяни запустили по Україні 42 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Приморсько-Ахтарська у РФ, а також мису Чауда та Гвардійського, що в окупованому Криму.

Військові підтверджують збиття та виведення з ладу 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Крім того, 7 БПЛА були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Загалом цієї ночі було зафіксовано влучання 9 безпілотників у 3 локаціях, падіння уламків - на 3 локаціях.

Зокрема, вночі росіяни також атакували дронами Одесу, там пошкоджена цивільна інфраструктура і постраждала одна людина.



