Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні, - Рютте
Нідерланди у 2024 році виділять 2 мільярди євро фінансування на військову допомогу України, яке включатиме підтримку чеської ініціативи та спорядження F-16
Про це 21 березня розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму, повідомляє "Суспільне".
За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів.
"І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі над Україною", — сказав Рютте.
Він також наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина Формули миру президента України Володимира Зеленського, сказав Рютте.
Прем’єр додав, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".
"Мета заходу в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі", — сказав Рютте.
- 1 березня стало відомо, що Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це на брифінгу в Харкові сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Тоді Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду.
- 20 березня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту до Києва заявила про виділення Україні 350 мільйонів євро військової допомоги.
- Цього ж дня палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України, зокрема щодо схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на тимчасово окупованих територіях та допомога у відбудові України.
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