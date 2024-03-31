"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі
31 березня, у другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів, президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, де вшанував пам’ять вбитих росіянами українців
Про це президент повідомив у Telegram.
"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром стосовно інших", - написав він.
Зеленський наголосив, що вбиті окупантами українці, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що "нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви".
"Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - додав він.
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За словами президента, щоб розпочинати таку агресію проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією.
"Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити. Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність та життя! Слава Україні!" - резюмував Зеленський.
"Два роки тому, після звільнення міста, світ побачив справжнє обличчя росії. Світ побачив злочини, звірства й жорстокість країни-агресора. І світ побачив, якому ворогові протистоїть Україна. І яку ціну платить український народ, виборюючи волю", - йдеться у дописі.
Зеленський у Ірпені
- Заступник голови Нацполіції України - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів про злочини росіян, вчинені на Київщині, зокрема у Бучі, два роки тому: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані.
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