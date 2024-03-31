"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі

Про це президент повідомив у Telegram.

"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром стосовно інших", - написав він.

Зеленський наголосив, що вбиті окупантами українці, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що "нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви".

"Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - додав він.

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За словами президента, щоб розпочинати таку агресію проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією.

"Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити. Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність та життя! Слава Україні!" - резюмував Зеленський.

Разом із президентом вшанувати пам'ять загиблих українців приїхали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, про це останній Разом із президентом вшанувати пам'ять загиблих українців приїхали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, про це останній написав на своїй Facebook-сторінці.

"Два роки тому, після звільнення міста, світ побачив справжнє обличчя росії. Світ побачив злочини, звірства й жорстокість країни-агресора. І світ побачив, якому ворогові протистоїть Україна. І яку ціну платить український народ, виборюючи волю", - йдеться у дописі.

Зеленський у Ірпені

Також президент України 31 березня відвідав Ірпінь, про це інформував місцевий Telegram-канал "Це Ірпінь, Гріша".