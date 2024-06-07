Німеччина викликала роздратування союзників через протести щодо назви проєкту "Місія НАТО в Україні", - dpa
Німецький уряд заявляє, що назва проєкту підтримки "Місія НАТО в Україні" може бути використана Кремлем для пропаганди й виступає проти неї, що викликає роздратування союзників в Альянсі
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.
Федеральний уряд Німеччини викликає невдоволення в НАТО, оскільки не хоче, щоб новий проєкт підтримки України описувався як "місія". Як повідомили Німецькому інформаційному агентству від дипломатів, аргументи Берліна проти використання цього слова майже всі інші союзники не розуміють і сприймають як непотрібну увагу до Росії.
Уряд Німеччини вважає, що назва "Місія НАТО в Україні" може бути помилково зрозуміла як те, що Альянс хоче надіслати свої війська в Україну. Тому німецький уряд побоюється, що це може бути використано Росією для пропаганди проти Альянсу.
Зазначається, що прихильники використання терміну "місія" стверджують, що Кремль так чи інакше засудить проєкт НАТО як агресію та використає його для дезінформаційних кампаній.
За інформацією dpa, нещодавно Берлін запропонував назвати цей проєкт "PACT" (Pledge Assistance Coordination and Training), що означає "обіцяти координацію допомоги та навчання" і, таким чином, означати, що НАТО хоче координувати військову допомогу та навчальну діяльність для українських збройних сил у майбутньому. Проте, пише видання, навряд чи ця назва буде ухвалена, через жорстку позицію інших держав.
- Міністри закордонних справ країн - членів НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні для злагодження підтримки Києва.
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