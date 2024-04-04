Очільник МЗС Польщі заявив, що країни НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні

Про це повідомив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі Х.

"Це не означає, що ми маємо намір воювати. Але тепер ми зможемо більш злагоджено використати можливості Альянсу щодо координації, навчання та планування підтримки України", - заявив міністр за підсумками саміту глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО у Брюсселі.

Інші представники країн НАТО цю заяву поки що не коментували.

Напередодні Сікорський говорив, що створення місії НАТО не буде "конфронтаційним для Москви", хоч президент Росії намагається переконати своїх громадян у конфлікті з НАТО.

"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само як СРСР програв холодну війну", - заявив міністр.

Заява Сікорського про створення місії НАТО прокоментував голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він припустив, що це "просто легалізація наступних кроків, уважно за ними спостерігатимемо".