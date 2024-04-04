Очільник МЗС Польщі заявив, що країни НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні
Міністри закордонних справ країн - членів НАТО домовилися створити місію Альянсу в Україні для злагодження підтримки Києва
Про це повідомив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі Х.
"Це не означає, що ми маємо намір воювати. Але тепер ми зможемо більш злагоджено використати можливості Альянсу щодо координації, навчання та планування підтримки України", - заявив міністр за підсумками саміту глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО у Брюсселі.
Інші представники країн НАТО цю заяву поки що не коментували.
Напередодні Сікорський говорив, що створення місії НАТО не буде "конфронтаційним для Москви", хоч президент Росії намагається переконати своїх громадян у конфлікті з НАТО.
"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само як СРСР програв холодну війну", - заявив міністр.
Заява Сікорського про створення місії НАТО прокоментував голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він припустив, що це "просто легалізація наступних кроків, уважно за ними спостерігатимемо".
- 4 квітня відбулася зустріч Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На ній обговорювалось стратегічне зобов'язання усіх країн-учасниць стосовно допомоги Україні.
- Напередодні очільник НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити для України фонд внесків на $100 млрд.
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