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Німеччини може компенсувати Чехії ще 15 танків на заміну переданим Україні

22 лютого, 2024 четвер
00:56
Війна з Росією танк Leopard 2A4

Чехія домовляється із Німеччиною про отримання 15 сучасних танків на заміну тим, що Прага раніше передала Україні

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міноборони Чехії, повідомляє Укрінформ.

"Чехія веде перемовини із Німеччиною щодо безоплатного отримання 15 танків Leopard 2A4 для компенсації чеської військової допомоги Україні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Прага також роздумує над тим, аби за власний кошт придбати іще 15 таких само танків. "У міністерстві заявили, що додаткові 15 танків обійдуться у сотні мільйонів євро й допоможуть підвищити можливості країни на тлі її переходу від радянського обладнання, більшість з якого вона передала Україні", - стверджує Reuters.

У міноборони також висловили сподівання, що "після 2030-го чеська армія може мати понад 100 танків двох типів на активній службі та в резерві".

Як відомо, Чехія була першою державою світу, яка надала Україні важку військову техніку. Досі вона передала 62 танки Т-72, 131 бойову машину піхоти, 16 систем ППО й шість гелікоптерів з армійських резервів.

  • Раніше Чехія уже отримала як компенсацію від Німеччини 15 танків Leopard 2A4. Прага також має намір замовити десятки одиниць найновішої версії 2А8, які будуть взяті на озброєння протягом кількох наступних років.
Теги:
Чехія
Німеччина
зброя для України
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